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МОУ потратит три миллиарда гривен на 20000 беспилотников

05 марта 2024, 12:44

МОУ потратит три миллиарда гривен на 20000 беспилотников

Агентство оборонных закупок МОУ впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК), информирует Telegram-канал оборонного ведомства.

Общая ожидаемая стоимость – почти три миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

«Дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее избивать врага и быстрее освободить оккупированные территории», – отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В МОУ предупредили, что закупка будет происходить путем применения рамочного соглашения, что позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок: БпАК типа DJI Mavic 3E – 15000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2000550000 грн (без НДС).

БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС). Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений. 

Предварительная цена закупки 20 000 беспилотников составляет 2 989 631 667 гривен. Ранее сегодня в селе Долгое Белгородской области с помощью БпЛА была атакована Губкинская нефтебаза.

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