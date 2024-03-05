МОУ потратит три миллиарда гривен на 20000 беспилотников

Агентство оборонных закупок МОУ впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК), информирует Telegram-канал оборонного ведомства.



Общая ожидаемая стоимость – почти три миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.



«Дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее избивать врага и быстрее освободить оккупированные территории», – отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.



В МОУ предупредили, что закупка будет происходить путем применения рамочного соглашения, что позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.



Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок: БпАК типа DJI Mavic 3E – 15000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2000550000 грн (без НДС).



БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС). Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.



Предварительная цена закупки 20 000 беспилотников составляет 2 989 631 667 гривен. Ранее сегодня в селе Долгое Белгородской области с помощью БпЛА была атакована Губкинская нефтебаза.