МОУ витратить три мільярди гривень на 20 000 безпілотників

Агентство оборонних закупівель МОУ вперше придбає через систему Prozorro 20 000 авіаційних безпілотних комплексів (БпАК), інформує Telegram-канал оборонного відомства.



Загальна очікувана вартість – майже три мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.



«Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території», – наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Клименков.



У МОУ попередили, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить конкурентно закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи чутливу інформацію для загального доступу.



Відповідні оголошення опубліковано в Prozorro 4 березня з наступних предметів закупівель: БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 200 055 00 00 грн (без ПДВ).



БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal - 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ). Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі одержаних комерційних пропозицій.



Попередня ціна закупівлі 20 000 безпілотників складає 2 989 631 667 гривень. Раніше сьогодні в селі Довге Білгородської області за допомогою БПЛА була атакована Губкінська нафтобаза.