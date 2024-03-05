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МОУ витратить три мільярди гривень на 20 000 безпілотників

05 березня 2024, 12:44

МОУ витратить три мільярди гривень на 20 000 безпілотників

Агентство оборонних закупівель МОУ вперше придбає через систему Prozorro 20 000 авіаційних безпілотних комплексів (БпАК), інформує Telegram-канал оборонного відомства.

Загальна очікувана вартість – майже три мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

«Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних та атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території», – наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Клименков.

У МОУ попередили, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить конкурентно закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи чутливу інформацію для загального доступу.

Відповідні оголошення опубліковано в Prozorro 4 березня з наступних предметів закупівель: БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 200 055 00 00 грн (без ПДВ).

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal - 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ). Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі одержаних комерційних пропозицій.

Попередня ціна закупівлі 20 000 безпілотників складає 2 989 631 667 гривень. Раніше сьогодні в селі Довге Білгородської області за допомогою БПЛА була атакована Губкінська нафтобаза.

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