Российские военные расстреляли местного жителя в оккупированном Мелитополе

Оккупанты убили в Мелитополе 38-летнего местного жителя Дмитрия Шинкаренко. Фото: ASTRA

В Мелитополе на проезжей части перекрестка улиц Белкина и Пожарского 3 марта обнаружили труп 38-летнего Дмитрия Шинкаренко с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA.

Отмечается, что позже в оккупированном городе по подозрению в расстреле мирного жителя задержали троих ранее судимых военнослужащих из воинской части 65384.

Это заместитель командира взвода 35-летний Юрий Морковкин из Астраханской области (ранее осужденный за кражу, мошенничество и вымогательство); водитель минометного взвода 35-летний Рамиль Шамбаев из Астраханской области (судимый за кражу), водитель минометного взвода 48-летний Александр Михайловский из Воронежской области (судимый за наркотики).

Напомним, высшее руководство Вооруженных сил РФ поддерживает расстрел украинских военнопленных, так как за последнее время таких случаев достаточно много. Об этом сообщил руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям Юрий Белоусов.