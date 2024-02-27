Военное и политическое руководство РФ отдают прямые приказы расстреливать украинских военнопленных

Высшее руководство Вооруженных сил РФ поддерживает расстрел украинских военнопленных, так как за последнее время таких случаев достаточно много. Об этом сообщил руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям Юрий Белоусов, передает Радио Свобода.



По его словам, по факту расстрела украинских военнопленных 25 февраля 2024 стоит конкретное подразделение Вооруженных сил РФ. Таким образом, российские военные пытаются деморализовать украинские Вооруженные силы, кроме того, за совершением подобных действий стоит российское военное и политическое руководство.



«С конца ноября прошлого года количество таких случаев растет. Это свидетельствует о том, что это поддерживается высшим руководством Вооруженных сил РФ. Если бы это был единичный случай, это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество (случаев – ред.) за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководство. Они не только не предотвращают такие практики, а, судя по всему, максимально их поддерживают и, скорее всего, отдают прямые приказы на осуществление таких действий», — отметил руководитель Департамента ОГП.

Белоусов уточнил, что в ближайшее время могут быть объявлены подозрения российским оккупантам, которые были причастны к расстрелу.



«У нас установлены конкретные лица по некоторым из этих случаев, которые это совершили. Я думаю, что в ближайшее время будут объявлены подозрения. Мы делимся информацией с международными партнерами, с Международным уголовным судом. Мы стараемся привлечь как можно больше ресурсов, государств, чтобы показать, что происходит», — подытожил прокурор.



Напомним, российские военные расстреляли девять безоружных пленных украинских военных на Бахмутском направлении. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.



«Было 4 неходящих парней (раненых) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться», — отметили военные аналитики.