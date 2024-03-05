Російські військові розстріляли місцевого жителя в окупованому Мелітополі

Окупанти вбили у Мелітополі 38-річного місцевого жителя Дмитра Шинкаренка. Фото: ASTRA

У Мелітополі на проїжджій частині перехрестя вулиць Бєлкіна та Пожарського 3 березня виявили труп 38-річного Дмитра Шинкаренка з вогнепальними пораненнями. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що пізніше в окупованому місті за підозрою у розстрілі мирного жителя затримали трьох раніше засуджених військовослужбовців із військової частини 65384.

Це заступник командира взводу 35-річний Юрій Морковкін з Астраханської області (раніше засуджений за крадіжку, шахрайство та вимагання); водій мінометного взводу 35-річний Раміль Шамбаєв з Астраханської області (судимий за крадіжку); водій мінометного взводу 48-річний Олександр Михайлівський із Воронезької області (судимий за наркотики).

Нагадаємо, вище керівництво Збройних сил РФ підтримує розстріл українських військовополонених , оскільки останнім часом таких випадків досить багато. Про це повідомив керівник Департаменту Офісу генпрокурора щодо протидії злочинам Юрій Білоусов.