ВСУ накрыли оккупантов кассетными снарядами возле поселка Степовое

Удар кассетными боеприпасами по оккупантам возле Степового. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 47-ой отдельной механизированной бригады ударили по скоплению российских оккупантов кассетными боеприпасами возле поселка Степовое в Донецкой области. Видео опубликовал Telegram-канал WarArchive.



«Уничтожение русских оккупантов кассетными снарядами. Степное, Донецкая обл», — говорится в подписи к видео.



ВСУ накрыли группу россиян, когда те продвигались в сторону села Бердычи от Степового. Расстояние между населенными пунктами составляет чуть более двух километров.

Место "прилета" по россиянам между Степовым и Бердычами. Фото: Новости Донбасса

После попадания кассетных боеприпасов по скоплению противника, группа попыталась вернуться, но тут же ней нанесла удар украинская артиллерия, разбив оккупантов.



Напомним, на Таврическом направлении украинские военнослужащие не допустили потери рубежей и позиций, они продолжают держать оборону.



Также, сегодня, 5 марта, ГУР опубликовало видео атаки на корабль «Сергей Котов» морскими дронами, который впоследствии затонул в районе временно оккупированной Керчи.