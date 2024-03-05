ЗСУ накрили окупантів касетними снарядами біля селища Степове

Удар касетними боєприпасами по окупантах біля Степового. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади вдарили по скупченню російських окупантів касетними боєприпасами біля селища Степове на Донеччині. Відео опублікував Telegram-канал WarArchive.



«Знищення російських окупантів касетними снарядами. Степове, Донецька обл», — йдеться у підписі до відео.



ЗСУ накрили групу росіян, коли ті просувалися у бік села Бердичі від Степового. Відстань між населеними пунктами становить трохи більше двох кілометрів.

Місце "прильоту" по росіянах між Степовим і Бердичами. Фото: Новини Донбасу

Після влучання касетних боєприпасів по скупченню противника, група спробувала повернутися, але тут же по ній завдала удару українська артилерія, розбивши окупантів.



Нагадаємо, на Таврійському напрямі українські військовослужбовці не допустили втрати рубежів та позицій, вони продовжують тримати оборону.



Також, 5 березня, ГУР опублікувало відео атаки на корабель «Сергій Котов» морськими дронами, який згодом затонув у районі тимчасово окупованої Керчі.