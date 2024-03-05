Оккупированная Кременная попала под обстрел

Кременная попала под обстрел. Фото: местные каналы

Из-за обстрела города Кременная в Луганской области, повреждено здание детского сада. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Вячеслав Третьяков.

Кроме того, по словам Третьякова, произошел пожар в одном из домов, а также пострадали соседние здания.

Местный телеграм-канал сообщает, что удар был нанесен по зданию детского сада «Малятко» по улице Куйбышева. Кременная находится примерно в 10 километрах от линии фронта, поэтому вряд ли в здании детсада находились дети.

Использовалось ли здание детского сада для размещения российских войск, не уточняется.