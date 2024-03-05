Окупована Кремінна потрапила під обстріл

Кремінна потрапила під обстріл. Фото: місцеві канали

Через обстріл міста Кремінна в Луганській області пошкоджено будинок дитячого садка. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста В’ячеслав Третьяков.

Крім того, за словами Третьякова, сталася пожежа в одному з будинків, а також постраждали сусідні будинки.

Місцевий телеграм-канал повідомляє , що удару було завдано по будівлі дитячого садка «Малятко» по вулиці Куйбишева. Кремінна знаходиться приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту, тому навряд чи в будівлі дитсадка перебували діти.

Чи використовувався будинок дитячого садка для розміщення російських військ, не уточнюється.