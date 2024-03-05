Россия развивает и масштабирует целую систему киберагрессии на национальном уровне, к которой привлекают студентов российских вузов. Об этом рассказал

руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью для Forbes.

По словам Витюка, у СБУ есть документы, свидетельствующие о введении целой системы масштабирования киберагрессии на национальном уровне РФ, — по меньшей мере, она существует с 2016 года.

В рамках государственной инициативы офицеры-резервисты ГРУ и ФСБ обучают студентов хакерству в соответствующих технических или военных вузах.

После обучения способных студентов могут брать на работу в правительственные разведывательные органы или в спецслужбы.

Российских студентов во время обучения, например, привлекают к созданию программных средств, изучению систем логистики, энергетики и водоснабжения разных стран и Украины, в частности.

«Ни в одной другой стране мира нет такого, чтобы людей системно учили быть хакерами. Россия начала с вузов, со временем дойдет и до школ», — пояснил Витюк.

Руководитель департамента кибербезопасности еще сказал, что инвестиции в российские кибератаки достигают миллиарды рублей.

По словам Витюка, за последние два года полномасштабной войны СБУ удалось зафиксировать и отразить 9 тыс кибератак.