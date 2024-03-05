Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У російських вишах студентів системно навчають хакерству — СБУ

05 березня 2024, 22:23

У російських вишах студентів системно навчають хакерству — СБУ

Росія розвиває та масштабує цілу систему кіберагресії на національному рівні, до якої залучають студентів російських вишів. Про це розповів
керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Forbes.

За словами Вітюка, СБУ має документи, які свідчать про введення цілої системи масштабування кіберагресії на національному рівні РФ, — щонайменше вона існує з 2016 року.

У рамках державної ініціативи офіцери-резервісти ГРУ та ФСБ навчають студентів хакерству у відповідних технічних чи військових вишах.

Після навчання здібних студентів можуть брати на роботу в урядові розвідувальні органи або спецслужби.

Російських студентів під час навчання, наприклад, залучають до створення програмних засобів, вивчення систем логістики, енергетики та водопостачання різних країн України, зокрема.

«У жодній іншій країні світу немає такого, щоб людей системно навчали бути хакерами. Росія почала з вишів, згодом дійде і до шкіл», – пояснив Вітюк.

Керівник департаменту кібербезпеки ще сказав, що інвестиції у російські кібератаки сягають мільярдів рублів.

За словами Вітюка, за останні два роки повномасштабної війни СБУ вдалося зафіксувати та відобразити 9 тис. кібератак.

 

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Хакерська атака
Організації
СБУ ФСБ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Редактор російського видання в образі Сталіна. Потоплено ще один корабель РФ
17:38
Окупована Кремінна потрапила під обстріл
16:17
Російський пропагандист зняв рекламу в образі Сталіна на тлі зруйнованих будинків Донбасу
13:52
Російські військові розстріляли місцевого жителя в окупованому Мелітополі
10:27
На Херсонщині окупанти голосують на псевдовиборах замість місцевих жителів
10:10
В окупованому Мелітополі відкрився «Центр тестування іноземних громадян»
09:30
У ГУР підтвердили знищення корабля РФ та розповіли про деталі операції
08:14
У Криму потоплено російський військовий корабель «Сергій Котов»
07:45
Вночі Росія вдарила по Одесі «шахедами»
23:31
Головне за день: Ситуація біля Новомихайлівки. Бойові гелікоптери на «Азовсталі»
19:08
У Маріуполі окупанти проводять облави та завозять загони каральних органів
17:26
РФ підкуповує пенсіонерів на окупованій території, щоб ті голосували на «виборах»— ЦНС
17:17
Зеленський не знає, як поповнити ряди ЗСУ — WP
15:22
Окупанти розміщують бойові гелікоптери на «Азовсталі»
15:10
Москва вестиме переговори тільки з новим керівництвом України — Медведєв
14:37
ЗСУ вдарили по розташуванню 99 полку Збройних сил РФ
12:55
В окупованому Луганську замінували автомобіль колишнього командира бойовиків «ЛНР» Віталія Кисельова
08:30
Українські військові відбили серію атак під Авдіївкою
23:13
Головне за день: Ситуація довкола Роботино. ФСБ затримало жителя Луганщини
14:52
В окупованій Феодосії знищено нафтогін росіян — АТЕШ
усі новини
23:00
Головне за день: Редактор російського видання в образі Сталіна. Потоплено ще один корабель РФ
22:23
У російських вишах студентів системно навчають хакерству — СБУ
21:33
Франція братиме участь у закупівлі 800 тисяч снарядів для України
19:44
На Лимано-Куп'янському напрямі росіяни створюють загороджувальні загони — Синєгубов
18:48
Ігоря Коломойського визнали екстремістом та конфіскували його активи в РФ
18:18
Медведчук добивається повернення йому громадянства України та мандату — ЗМІ
17:38
Окупована Кремінна потрапила під обстріл
17:10
Гелікоптери ЗСУ допомагають піхоті під Авдіївкою — відео
16:56
Сили оборони масово знищують резерви окупантів на Таврійському напрямі, ситуація контрольована
16:30
МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екс-командувача ЧФ РФ
16:17
Російський пропагандист зняв рекламу в образі Сталіна на тлі зруйнованих будинків Донбасу
15:48
Скандал у Раді загальмував голосування щодо законопроекту про мобілізацію
15:30
У Дніпропетровській області збили керовану авіаційну ракету Х-59
15:27
З Бахмутського району рятувальники евакуювали чоловіка, який отримав поранення через росіян
14:55
Екснардепу Євгену Мураєву загрожує 15 років ув'язнення
14:25
ЗСУ накрили окупантів касетними снарядами біля селища Степове
14:05
Росіяни вранці вбили мешканця Красногорівки
13:52
Російські військові розстріляли місцевого жителя в окупованому Мелітополі
13:36
На Донеччині понад 80 населених пунктів залишаються без електрики
12:44
МОУ витратить три мільярди гривень на 20 000 безпілотників
усі новини
ВІДЕО
Гелікоптери ЗСУ працюють на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео Гелікоптери ЗСУ допомагають піхоті під Авдіївкою — відео
05 березня, 17:10
Пропагандист Олексій Костильов. Кадр з відео Російський пропагандист зняв рекламу в образі Сталіна на тлі зруйнованих будинків Донбасу
05 березня, 16:17
Удар касетними боєприпасами по окупантах біля Степового. Фото: кадр із відео ЗСУ накрили окупантів касетними снарядами біля селища Степове
05 березня, 14:25
Момент вибуху російського корабля Сергій Котов. Фото: кадр із відео ГУР показало відео з ударом по кораблю ЧФ РФ «Сергій Котов»
05 березня, 10:50
Евакуація із Красногорівки. Фото: кадр із відео «Білі Янголи» евакуювали трьох людей із Красногорівки
04 березня, 17:00
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов про Куп'янськ. Фото: кадр із відео По Куп'янську вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами
04 березня, 16:40

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама