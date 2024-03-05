Росія розвиває та масштабує цілу систему кіберагресії на національному рівні, до якої залучають студентів російських вишів. Про це розповів

керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Forbes.

За словами Вітюка, СБУ має документи, які свідчать про введення цілої системи масштабування кіберагресії на національному рівні РФ, — щонайменше вона існує з 2016 року.

У рамках державної ініціативи офіцери-резервісти ГРУ та ФСБ навчають студентів хакерству у відповідних технічних чи військових вишах.

Після навчання здібних студентів можуть брати на роботу в урядові розвідувальні органи або спецслужби.

Російських студентів під час навчання, наприклад, залучають до створення програмних засобів, вивчення систем логістики, енергетики та водопостачання різних країн України, зокрема.

«У жодній іншій країні світу немає такого, щоб людей системно навчали бути хакерами. Росія почала з вишів, згодом дійде і до шкіл», – пояснив Вітюк.

Керівник департаменту кібербезпеки ще сказав, що інвестиції у російські кібератаки сягають мільярдів рублів.

За словами Вітюка, за останні два роки повномасштабної війни СБУ вдалося зафіксувати та відобразити 9 тис. кібератак.