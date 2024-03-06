В Хмельницкой области из-за атаки «шахедами» на подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего отключены воздушные линии электропередачи. Об этом говорится в сообщении Официального канала Министерства энергетики Украины.



«Обесточились более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах. По состоянию на 8:00 утра пожар ликвидирован, без напряжения осталось более 2,5 тысячи абонентов», — сообщило минэнерго.



По словам первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, сегодня ночью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 6 БПЛА типа «Шахед» в пределах Хмельницкой области.







«В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населённых пунктов. Есть повреждения кровли и потолка частного дома. Все соответствующие службы работают. Погибших и травмированных нет», — заявил Тюрин.



В Одесской области из-за технологических нарушений отключалась подстанция 330 кВ. В течение двух часов оборудование подстанции подключено к работе, отключений потребителей не было.



Напомним, Украина сегодня ночью, 6 марта, в очередной раз попала под массированный удар РФ. В частности, нашу страну атаковали пять ракет и 42 ударных дронов-камикадзе.