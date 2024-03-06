У Хмельницькій області через атаку «шахедами» на підстанції обленерго виникла пожежа

На Хмельниччині через атаку «шахедами» на підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі. Про це йдеться у повідомленні Офіційного каналу Міністерства енергетики України.



«Знеструмилися понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах. Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідовано, без напруги залишилося понад 2,5 тисячі абонентів», — повідомило міненерго.



За словами першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, сьогодні вночі під час повітряної тривоги сили ППО збили 6 БПЛА типу «Шахед» у межах Хмельницької області.







«Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає», - заявив Тюрін.



На Одещині через технологічні порушення відключалася підстанція 330 кВ. Протягом двох годин обладнання підстанції підключено до роботи, знеструмлень споживачів не було.



Нагадаємо, Україна сьогодні вночі, 6 березня, в чергове потрапила під масований удар РФ. Зокрема, нашу країну атакували п'ять ракет та 42 ударні дрони-камікадзе.