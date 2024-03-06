С украинских переселенцев в Нидерландах намерены брать плату за проживание

В Королевстве Нидерланды планируют ввести оплату за проживание в муниципальных приютах для украинских переселенцев. Госсекретарь по вопросам убежища Эрик ван дер Бург предлагает взимать около 350 евро в месяц. Такие правила будут касаться работающих переселенцев. Об этом сообщает нидерландское издание nltimes.nl.

Отмечается, что на прошлой неделе депутаты парламента Нидерландов обсуждали введение оплаты для переселенцев, которые проживают в приютах, но уже имеют работу. Большинство парламентариев поддержали эту идею.

Государственный секретарь по вопросам убежища Эрик ван дер Бург предлагает, чтобы трудоустроенные переселенцы оплачивали 105 евро за комунальные услуги и 242,48 евро — за питание. В то же время, украинских переселенцев не обяжут платить за медицинское страхование, потому что это будет сложно реализовать.

Ожидается, что это должно поощрить украинцев искать отдельное жилье. Тогда освободятся места в приютах для других беженцев.

Кризис с размещением беженцев в Нидерландах достиг таких масштабов, что закрылся даже последний пункт приема новоприбывших беженцев в Утрехте (в центре Ярберс), где украинцев должны были размещать на сутки перед распределением в жилье в другой части страны. Но приюты переполнены и людей некуда переводить.

Ранее сообщалось, что оплату за проживание или питание в коллективных центрах ввели также в Польше и Ирландии.