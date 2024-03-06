З українських переселенців у Нідерландах мають намір брати плату за проживання

У Королівстві Нідерланди планують запровадити оплату за проживання у муніципальних притулках для українських переселенців. Держсекретар з питань притулку Ерік ван дер Бург пропонує стягувати близько 350 євро на місяць. Такі правила стосуватимуться працюючих переселенців. Про це повідомляє нідерландське видання nltimes.nl.

Зазначається, що минулого тижня депутати парламенту Нідерландів обговорювали запровадження оплати для переселенців, які мешкають у притулках, але вже мають роботу. Більшість парламентарів підтримали цю ідею.

Державний секретар з питань притулку Ерік ван дер Бург пропонує, щоб працевлаштовані переселенці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242,48 євро за харчування. У той же час українських переселенців не зобов'яжуть платити за медичне страхування, бо це буде складно реалізувати.

Очікується, що це має заохотити українців шукати окреме житло. Тоді звільняться місця у притулках для інших біженців.

Криза з розміщенням біженців у Нідерландах досягла таких масштабів, що закрився навіть останній пункт прийому новоприбулих біженців в Утрехті (у центрі Ярберс), де українців мали розміщувати на добу перед розподілом у житло в іншій частині країни. Але притулки переповнені і людей нема куди переселяти.

Раніше повідомлялося, що оплату за проживання чи харчування у колективних центрах запровадили також у Польщі та Ірландії.