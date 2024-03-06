В Никополе разрушен торговый центр «Эпицентр» российским обстрелом

«Эпицентр» в Никополе разрушен в результате обстрела. Фото: пресс-служба компании

Российские военные сегодня, 6 марта, нанесли удар по торговому центру в Никополе Днепропетровской области. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщили в Никопольской районной военной администрации.



Обновлено (19:30). В Никополе обстрелом разрушен торговый центр «Эпицентр», обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Многотысячный город потерял один из немногих торговых объектов, который снабжал людей всеми необходимыми для жизни товарами. Сотрудники пожарной безопасности города и сотрудники компании приложили максимум усилий для преодоления огня», — отмечается в сообщении.

Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что оккупанты в очередной раз ударили по городу. Также в сети уточняли, что после российского удара начался сильный пожар.