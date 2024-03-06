У Нікополі зруйновано торговий центр «Епіцентр» російським обстрілом

«Епіцентр» у Нікополі зруйновано внаслідок обстрілу. Фото: пресслужба компанії

Російські військові сьогодні, 6 березня, завдали удару по торгівельному центру в Нікополі Дніпропетровської області. Про це у коментарі «Суспільному» повідомили у Нікопольській районній військовій адміністрації.



(Оновлено 19:30). У Нікополі обстрілом зруйновано торговий центр «Епіцентр», обійшлося без жертв. Про це повідомляє пресслужба компанії.



«Багатотисячне місто втратило один з небагатьох торгових об’єктів, що забезпечував людей всіма необхідними для життя товарами. Працівники пожежної безпеки міста та співробітники компанії доклали максимум зусиль для подолання вогню», — наголошується в повідомленні.

Раніше в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що окупанти вкотре вдарили по місту. Також у мережі уточнювали, що після російського удару почалася сильна пожежа.