В результате российского удара по Одессе погибли 5 человек

В результате российского удара по портовой инфрастуктуре Одессы 6 марта погибли пять человек. Об этом сообщил спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в комментарии «Украинской правде».



«6 марта россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре города. Есть погибшие в количестве 5 человек. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства очередного военного преступления Российской Федерации», — сказал Плетенчук.



Россия нанесла ракетный удар по Одессе сегодня утром, в это время в городе находились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции. Зеленский, комментируя обстрел, сообщил, что есть погибшие и раненые.