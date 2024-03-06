Россия нанесла ракетный удар по Одессе, когда там находились Зеленский и премьер Греции

Последствия ракетного удара по Одессе. Фото: Niko Efstathiou / X

Оккупационная армия РФ осуществила ракетный удар по Одессе сегодня утром, когда город посещали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.



Как пишет греческое издание Protothema, удар был нанесен, когда кортеж Зеленского находился с греческой делегацией. Сообщается, что никто не пострадал, и миссия продолжила работу в обычном режиме.



Позже президент Украины прокомментировал атаку оккупантов во время его встречи с премьером Греции.



«Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно куда бить. Знаю, что сегодня были жертвы, погибшие и раненые», — сказал Зеленский.



Он в очередной раз подчеркнул необходимость размещения дополнительных средств противовоздушной обороны, которая поможет снизить количество попаданий РФ.



Ранее сегодня ночью, 6 марта, Украина в очередной раз попала под массированный удар РФ. В частности, нашу страну атаковали пять ракет и 42 ударных дронов-камикадзе.



Напомним, 23 июля 2023 года, в результате ракетной атаки войск России в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский собор.