Внаслідок російського удару по Одесі загинули 5 людей

Внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей. Про це повідомив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді».



«6 березня росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі у кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового військового злочину Російської Федерації», - сказав Плетенчук.



Росія завдала ракетного удару по Одесі сьогодні вранці, у цей час у місті перебували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції. Зеленський, коментуючи обстріл, повідомив, що є загиблі та поранені.