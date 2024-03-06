Орбан и Трамп на встрече обсудят возможность завершения войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание провести встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде на этой неделе. Основной целью обсуждения будет поиск путей для прекращения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Журналисты отмечают, что Виктор Орбан блокировал выделение помощи Украине от ЕС. При этом он сохраняет тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Также в издании говорится, что вероятность возвращения Дональда Трампа на пост президента вызвало тревогу среди европейских лидеров. Это связано с опасениями относительно способности Европейского Союза эффективно реагировать на конфликты и влияние России.

«Орбан пытается выслужиться перед Трампом, рассматривая его возвращение в Белый дом как способ ослабить дипломатическую изоляцию Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных американских законодателей», — говорится в материале.

«Переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку Киев не может победить Россию, а Россия не может победить весь Запад», — заявил глава венгерской дипломатии в интервью государственной российской медиаслужбе "РИА Новости" в среду.

Вопреки его призыву к немедленному прекращению огня, Виктор Орбан не выдвинул никаких других конкретных планов по завершению полномасштабной войны в Украине, отмечает издание.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы представляет угрозу для экономики стран Евросоюза.