Орбан та Трамп на зустрічі обговорять можливість завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив бажання провести зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді цього тижня. Основною метою обговорення буде пошук шляхів для припинення конфлікту між Росією та Україною. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Журналісти зазначають, що Віктор Орбан блокував надання допомоги Україні від ЄС. При цьому він зберігає тісні стосунки із президентом Росії Володимиром Путіним.

Також у виданні йдеться, що ймовірність повернення Дональда Трампа на пост президента викликала на сполох серед європейських лідерів. Це пов'язано з побоюваннями щодо здатності Європейського Союзу ефективно реагувати на конфлікти та вплив Росії.

«Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення до Білого дому як спосіб послабити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками щодо НАТО та ЄС викликали тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних американських законодавців», — йдеться у матеріалі.

«Переговори про припинення війни неминучі, оскільки Київ не може перемогти Росію, а Росія не може перемогти весь Захід», — заявив голова угорської дипломатії в інтерв'ю державній російській медіаслужбі "РІА Новини" у середу.

Попри його заклик до негайного припинення вогню, Віктор Орбан не висунув жодних інших конкретних планів щодо завершення повномасштабної війни в Україні, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито становить загрозу для економіки країн Євросоюзу.