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Венгерский премьер назвал Украину «серьезной проблемой» для Евросоюза

30 января 2024, 15:58

Венгерский премьер назвал Украину «серьезной проблемой» для Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы представляет угрозу для экономики стран Евросоюза. Об этом сообщила его пресс-служба 30 января.

По словам политика, Украина является «серьезной проблемой» для Европы, несмотря на войну.

«Война лишь подчеркивает важность Украины, но даже без войны Украина является значительным вызовом для Европы, и ей нужно понять, как приближаться к Европейскому Союзу», — сказал Орбан.

Он отметил, что Украина — «огромная страна», и с ней «надо быть очень осторожными». Приближение или даже вступление Украины в ЕС, по его мнению, может иметь «катастрофическое влияние» на экономики других членов. В частности, речь идет об аграрном секторе.

«Мы очень страдаем здесь, в Венгрии, потому что мы соседняя страна, как и Польша. Вы во Франции далеко. Мы защищаем вас, если можно так сказать. Континент держит от вас Украину, но рано или поздно влияние украинской экономики на Евросоюз дойдет и до Франции. И вы будете страдать так же как и мы», — заверил французского журналиста Орбан.

Он призвал членов ЕС быть «очень сплоченными» и «четко объяснять» Украине, после каких шагов можно приблизиться к европейским рынкам. Венгерский премьер объяснил, что украинское сельскохозяйственное производство намного дешевле.

«Мы не можем конкурировать с ними, и мы разрушаем наши фермерские общины. Мы не можем этого делать, украинцы должны это понять», — заявил политик.

Он добавил, что Еврокомиссия должна защищать интересы европейских фермеров, а не украинских.

Ранее сообщалось, что Венгрия будет продолжать иметь отношения с Россией, поскольку должна беспокоиться о собственных интересах. Также венгерские политики уверены, что прекращение контактов с Кремлем «убьет надежду на мир». 

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