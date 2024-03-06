Союзники Украины почти собрали всю необходимую сумму на закупку сотен тысяч снарядов для Киева по инициативе Чехии, боеприпасы могут быть доставлены в ближайшие недели. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

Ранее, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов (полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра), которые можно закупить для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого нужно финансирование.

Ряд стран выделили деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности, это Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды и не только.