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Франция будет участвовать в закупке 800 тысяч снарядов для Украины

05 марта 2024, 21:33

Франция будет участвовать в закупке 800 тысяч снарядов для Украины

Франция поддерживает чешскую инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины и будет в ней участвовать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Чешская инициатива чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем, мы будем в ней участвовать. Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с поставленным нами оборудованием», — отметил Макрон.

Он добавил, что для закупки боеприпасов можно задействовать и Европейский фонд мира.

Отметим, что уже европейских стран поддержали инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины за пределами Европы для оказания большей поддержки ВСУ.

 

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