Боєприпаси для України з ініціативи Чехії можуть бути доставлені протягом кількох тижнів - Bloomberg

Союзники України майже зібрали всю необхідну суму на закупівлю сотень тисяч снарядів для Києва з ініціативи Чехії, боєприпаси можуть бути доставлені найближчими тижнями. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на чиновника, знайомого із ситуацією.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів (півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів та 300 тисяч одиниць боєприпасів калібру 122 міліметри), які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.



Низка країн виділила гроші на закупівлю боєприпасів для України. Зокрема це Литва, Бельгія, Франція, Канада, Нідерланди і не тільки.