Белый дом разочарован нежеланием Европы конфисковать замороженные активы РФ — Politico

Европейские страны не слишком поддерживают конфискацию замороженных активов РФ для восстановления Украины, что разочаровывает администрацию президента США Джо Байдена. Об этом сообщает американское издание Politico.

США и Европа, как говорится в статье, не могут договориться относительно того, как далеко им стоит зайти, заставляя Россию заплатить за восстановление Украины. Идея заключается в конфискации активов, принадлежащих РФ, которые были заморожены после начала российского вторжения на территорию Украины два года назад.

Этот план активно поддерживает администрация президента США Джо Байдена, но пока влиятельные правительства Европы в Париже, Берлине и Риме эти аргументы не убедили. Политики Вашингтона усиливают давление на своих союзников, чтобы они прекратили зависание из-за того, что было бы беспрецедентным шагом, связанным с юридическими, этическими и политическими трудностями.

Аналитик Атлантического совета и ведущий эксперт по российским замороженным активам Чарльз Личфилд прокомментировал ситуацию. Он отметил, что с моральной точки зрения это решение выглядит правильно, но европейцам неудобно делать это без более надежной правовой базы, которая еще не найдена.

«Никогда раньше не было такого, чтобы захватить резервы страны», — пояснил он.

Решительность Вашингтона, как говорится в материале, вызвала беспокойство у европейских правительств, которые опасаются, что такой шаг напугает инвесторов в евро. Другие опасаются, что Москва может отомстить, атакуя европейские активы в России и начав кибератаки против западных стран.

Проблема для США заключается в том, что подавляющее большинство активов хранится в Бельгии, в депозитарии ценных бумаг Euroclear — Америка хранит лишь незначительные суммы — поэтому любой шаг по конфискации требует одобрения Европы. Есть надежда, что группа ведущих промышленно развитых стран G7 выработает общую позицию позже в этом году.

Напомним, бельгийский инвестиционный фонд Euroclear выступил против плана стран «Большой семерки» использовать замороженные активы РФ как залог для украинского кредита.