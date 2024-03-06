Білий дім розчарований небажанням Європи конфіскувати заморожені активи РФ — Politico

Європейські країни не надто підтримують конфіскацію заморожених активів РФ для відновлення України, що розчаровує адміністрацію президента США Джо Байдена. Про це повідомляє американське видання Politico.

США та Європа, йдеться у статті, не можуть домовитися щодо того, як далеко їм варто зайти, змушуючи Росію заплатити за відновлення України. Ідея полягає у конфіскації активів, що належать РФ, які були заморожені після початку російського вторгнення на територію України два роки тому.

Цей план активно підтримує адміністрація президента США Джо Байдена, але поки що впливові уряди Європи в Парижі, Берліні та Римі ці аргументи не переконали. Політики Вашингтона посилюють тиск на своїх союзників, щоб вони припинили зависання через те, що було б безпрецедентним кроком, пов'язаним із юридичними, етичними та політичними труднощами.

Аналітик Атлантичної ради та провідний експерт із російських заморожених активів Чарльз Лічфілд прокоментував ситуацію. Він зазначив, що з моральної точки зору це рішення виглядає правильно, але європейцям незручно робити це без надійнішої правової бази, яка ще не знайдена.

«Ніколи раніше не було такого, щоб захопити резерви країни», — пояснив він.

Рішучість Вашингтона, як кажуть у матеріалі, викликала занепокоєння у європейських урядів, які побоюються, що такий крок налякає інвесторів у євро. Інші побоюються, що Москва може помститися, атакуючи європейські активи в Росії та розпочавши кібератаки проти західних країн.

Проблема для США полягає в тому, що переважна більшість активів зберігається в Бельгії, у депозитарії цінних паперів Euroclear — Америка зберігає лише незначні суми — тому будь-який крок конфіскації вимагає схвалення Європи. Є надія, що група провідних промислово розвинених країн G7 виробить загальну позицію пізніше цього року.

Нагадаємо, бельгійський інвестиційний фонд Euroclear виступив проти плану країн «Великої сімки» використати заморожені активи РФ як запоруку для українського кредиту.