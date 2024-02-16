Бельгийский инвестфонд выступил против передачи замороженных активов РФ Украине

Инвестиционный фонд Euroclear выступил против плана стран «Большой семерки» использовать замороженные активы РФ как залог для украинского кредита. Об этом сообщило британское издание Financial Times

Отмечается, что в бельгийском инвестиционном фонде находится $191 млрд из $260 млрд замороженных активов российского Центробанка.

«Использование активов, которые вам не принадлежат, как залога — очень близко к косвенной конфискации. Это могло бы иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация» – заявила исполнительный директор Euroclear Лив Мостри.

Директор инвестфонда предупредила, что план G7 по использованию замороженных активов России в качестве поддержки для выпуска долга для Украины создаст риски для финансовой стабильности Европы.

В интервью Financial Times Лив Мостри заявила, что обсуждаемый план будет «довольно близок к косвенному аресту» активов и подвергнет компанию судебным искам.

Мостри предостерегла от предложения, выдвинутого Бельгией как компромисса между стремлением США конфисковать базовые активы и более мягкой позицией Европы. Компромисс будет предусматривать использование активов в качестве залога для привлечения долга, чтобы заставить Россию погасить его позднее или, если она не сможет этого сделать, конфисковать активы.

«Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к косвенному аресту или обязательству о будущем аресте, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямой арест», — сказала Мостри, добавив, что это также может подвергнуть Euroclear судебным искам в отношении активов.

«Мы не понимаем, как Центральный российский банк мог бы просто смириться с тем, что его активы арестовали и что обязательства Euroclear перед ним прекратили свое существование», — сказала она.

Ранее сообщалось, что украинское правительство в 2024 году рассчитывает, что международные партнеры передадут четыре миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Запад решит передать Украине замороженные активы РФ, то это повлечет за собой очень долгие судебные перспективы.