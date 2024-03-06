В ГУР подтвердили ликвидацию организатора «выборов» в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске сегодня была ликвидирована Светлана Самойленко, которая занималась организацией «выборов президента РФ» на оккупированной территории. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что после оккупации города в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами и получила место в российской оккупационной «администрации».

Так называемый «военный комендант» Бердянска полковник ВС РФ Артем Бардин «назначил» Светлану Самойленко на должность «заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов». Муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

По факту сотрудничества Самойленко Светланы с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по статье о коллаборационной деятельности, сообщили в ГУР.

Также в сообщении говорится, что в рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед россиянами. Она занималась запугиванием и терроризированием жителей Бердянска, заставляла их участвовать в незаконном голосовании.

«6 марта 2024 года Самойленко Светлану Владимировну ликвидировали в Бердянске», — заявили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Бердянске сегодня произошёл взрыв, в результате которого погибла организатор «выборов».