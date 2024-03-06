В оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого погибла организатор «выборов»

Результат подготовки псевдовыборов в Бердянске. Фото: кадр из видео

Сегодня, в Бердянске ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов, написала начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.



«По имеющейся информации ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске. В преддверии "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков», — предупредила Галицина.



Гибель женщины в результате взрыва подтвердил и представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также указал, что она участвовала в организации «выборов».



По версии оккупационного Следкома в Запорожской области, 6 марта 2024 года в утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии «с правом решающего голоса» было заложено самодельное взрывное устройство.





В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого загинула членкиня «виборчкому» https://t.co/OvwELLrldw pic.twitter.com/nf43DlwJk3 — Новини Донбасу (@novostidnua) March 6, 2024

Как утверждают захватчики, когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена, оно сработало. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.



Ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий пожаловался, что его и жену хотели застрелить неизвестные в Испании.