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В оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого погибла организатор «выборов»

06 марта 2024, 14:14

В оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого погибла организатор «выборов»

Результат подготовки псевдовыборов в Бердянске. Фото: кадр из видео Результат подготовки псевдовыборов в Бердянске. Фото: кадр из видео

Сегодня, в Бердянске ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов, написала начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

«По имеющейся информации ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске. В преддверии "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков», — предупредила Галицина.

Гибель женщины в результате взрыва подтвердил и представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также указал, что она участвовала в организации «выборов».

По версии оккупационного Следкома в Запорожской области, 6 марта 2024 года в утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии «с правом решающего голоса» было заложено самодельное взрывное устройство.

Как утверждают захватчики, когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена, оно сработало. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий пожаловался, что его и жену хотели застрелить неизвестные в Испании. 

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