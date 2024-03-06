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У ГУР підтвердили ліквідацію організатора «виборів» у Бердянську

06 березня 2024, 21:27

У ГУР підтвердили ліквідацію організатора «виборів» у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську сьогодні було ліквідовано Світлану Самойленко, яка займалася організацією «виборів президента РФ» на окупованій території. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що після окупації міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами та отримала місце у російській окупаційній «адміністрації».

Так званий «військовий комендант» Бердянська полковник ЗС РФ Артем Бардін «призначив» Світлану Самойленко на посаду «заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів». Чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

За фактом співпраці Самойленка Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність, повідомили у ГУР.

Також у повідомленні йдеться, що у рамках підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитися перед росіянами. Вона займалася залякуванням та тероризуванням жителів Бердянська, змушувала їх брати участь у незаконному голосуванні.

«6 березня 2024 року Самойленко Світлану Володимирівну ліквідували в Бердянську», —  заявили в ГУР.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Бердянську сьогодні стався вибух , внаслідок якого загинула організатор «виборів».

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