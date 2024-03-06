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ВСУ вынуждены экономить снаряды на Бахмутском направлении

06 марта 2024, 21:46

ВСУ вынуждены экономить снаряды на Бахмутском направлении

Нехватка боеприпасов для ВСУ — проблема, над решением которой сейчас усиленно работает не только украинское руководство, но и западные партнёры Украины. Пока этот вопрос решается в высоких кабинетах и в переговорных процессах, украинские военные продолжают обороняться и наносить потери армии РФ. О том, как воюют на одном из самых горячих направлений на фронте — в материале «Новостей Донбасса».

ВСУ на поле боя активно использует систему реактивную систему залпового огня «Град» — машину 70-х годов прошлого века, предназначена для поражения живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров. Её расчет — шесть человек.

«Это ЗИЛ-131 БМ-1, это наша старушка такая, но ещё немного выручает вот иногда. Недавно немного делали мотор. Пробило. Но, в принципе, по чуть-чуть где-то так и ездит. Ну ГРАД, в общем, не очень точное оружие. То просто подавить противника. Поразить его», — рассказывает Михаил, военнослужащий 80 ОДШБр ВСУ.

Военный говорит, что приходится ездить быстро, чтобы не стать мишенью оккупантов. Обычная скорость в районе ста километров в час. Расчет выезжает и отрабатывает по заданным координатам, потом моментально сворачивается и покидает позицию, ведь противника недооценивать не стоит.

 Площадь поражения полным пакетом Града — 400 на 400 метров. Обычно армейцы на Бахмутском направлении ведут огонь на расстоянии в двадцати километров от поражаемой цели противника. Но сейчас снарядов не так много, поэтому приходится выбирать среди множества целей одну. Выпустить полный пакет града, а это 36-40 снарядов по противнику — на сегодня роскошь.

«Сейчас, эта информация не является какой-то там секретной, сейчас у нас действительно дефицит с любыми типами артиллерийских боеприпасов. Из-за этого работы очень и очень немного. По возможности, если есть такая возможность, если есть цель, мы называем её «жирная» цель, то есть, например, какое-то большое скопление техники, на что не жаль потратить определенное количество снарядов, то мы можем отрабатывать. Но в целом сейчас довольно сильно экономим», — делится военный 80 ОДШБр Ярослав.

Сейчас артиллерийские боеприпасы под град тратят только на большое скопление техники, говорит Ярослав. Пехота для работы Града не является «жирной» целью из-за нехватки снарядов.

«Например, недавно было у нас очень „жирное“ такое скопление. Прямо там и бронетехника, и автомобильная техника, то мы туда хорошо «насыпали». Это, как говорят, «шкура вычинки» стоит. Ну не имеем сейчас возможности прямо так раскидываться боеприпасами. Мы видим, какая сейчас сложная ситуация, когда враг штурмует. Но необходимо учитывать, что он может усилить штурмовые действия или ещё что-то. И нам необходимо быть готовыми, чтобы было чем защищать», — рассказал боец ВСУ.

Украинские защитники очень надеются, что партнеры не оставят страну и поставят обещанные боеприпасы на фронт вовремя, чтобы не потерять ещё километры украинской земли.

 

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