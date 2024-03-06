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ЗСУ змушені заощаджувати снаряди на Бахмутському напрямку

06 березня 2024, 21:46

ЗСУ змушені заощаджувати снаряди на Бахмутському напрямку

Нестача боєприпасів для ЗСУ — проблема, над вирішенням якої нині посилено працює не лише українське керівництво, а й західні партнери України. Поки це питання вирішується у високих кабінетах та у переговорних процесах, українські військові продовжують оборонятися та завдавати втрат армії РФ. Про те, як воюють на одному із найгарячіших напрямків на фронті — у матеріалі «Новин Донбасу».

ЗСУ на полі бою активно використовує систему реактивну систему залпового вогню «Град» — машину 70-х років минулого століття, призначену для ураження живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів. Її розрахунок – шість осіб.

«Це ЗІЛ-131 БМ-1, це наша старенька така, але ще трохи рятує ось іноді. Нещодавно небагато робили мотор. Пробило. Але, в принципі, трохи десь так і їздить. Ну, ГРАД, загалом, не дуже точна зброя. То просто придушити супротивника. Вразити його», — розповідає Михайло, військовослужбовець 80 ОДШБр ЗСУ.

Військовий каже, що доводиться їздити швидко, щоби не стати мішенню окупантів. Звичайна швидкість близько ста кілометрів на годину. Розрахунок виїжджає та відпрацьовує за заданими координатами, потім миттєво згортається та залишає позицію, адже противника недооцінювати не варто.

Площа поразки повним пакетом Граду – 400 на 400 метрів. Зазвичай армійці на Бахмутському напрямку ведуть вогонь на відстані двадцяти кілометрів від мети противника, що вражається. Але зараз снарядів не так багато, тому доводиться вибирати серед багатьох цілей одну. Випустити повний пакет граду, а це 36-40 снарядів по супротивнику – на сьогодні розкіш.

«Зараз, ця інформація не є якоюсь там секретною, зараз у нас справді дефіцит із будь-якими типами артилерійських боєприпасів. Через це роботи дуже і дуже небагато. По можливості, якщо є така можливість, якщо є мета, ми називаємо її «жирною» метою, тобто, наприклад, якесь велике скупчення техніки, на що не шкода витратити певну кількість снарядів, то ми можемо відпрацьовувати. Але загалом зараз досить сильно економимо», — ділиться військовий 80 ОДШБр Ярослав.

Наразі артилерійські боєприпаси під град витрачають лише на велике скупчення техніки, каже Ярослав. Піхота для роботи Града не є «жирною» метою через нестачу снарядів.

«Наприклад, нещодавно було у нас дуже «жирне» таке скупчення. Прямо там і бронетехніка, і автомобільна техніка, ми туди добре «насипали». Це, як то кажуть, «шкура вичинки» варте. Ну, не маємо зараз можливості прямо так розкидатися боєприпасами. Ми бачимо, яка складна ситуація, коли ворог штурмує. Але необхідно враховувати, що він може посилити штурмові дії чи ще щось. І нам потрібно бути готовими, щоб було чим захищати», — розповів боєць ЗСУ.

Українські захисники дуже сподіваються, що партнери не залишать країну і поставлять обіцяні боєприпаси на фронт вчасно, щоби не втратити ще кілометри української землі.

 

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