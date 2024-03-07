Светлана Подосочна. Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ

СБУ задержала агентку РФ, готовившую ракетный удар по Одессе «в обход» ПВО. Про это написало Управление СБ Украины в Одесской области.



«Одесситка Светлана Подосочна "вынюхивала" для россиян локации комплексов ПВО в городе, а также данные о военных судах в порту. Так оккупанты планировали новые ракетно-шахедные атаки на город в обход ПВО», — отмечает Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Информаторша ВС РФ. Фото: СБУ

Впрочем, СБУ сработала на опережение, что позволило Силам обороны подготовиться к защите. Информаторше же светит пожизненное.



Напомним, оккупационная армия РФ осуществила ракетный удар по Одессе, когда город посещали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.