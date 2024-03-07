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СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Одесі «в обхід» ППО

07 березня 2024, 10:55

СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Одесі «в обхід» ППО

Світлана Подосочна. Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ Світлана Подосочна. Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ

СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Одесі «в обхід» ППО. Про це написало Управління СБ України на Одещині.

«Одеситка Світлана Подосочна винюхувала для росіян локації комплексів ППО в місті, а також дані про військові судна в порту. Так окупанти планували нові ракетно-шахедні атаки на місто в обхід ППО», — зазначає Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Інформатор ЗС РФ. Фото: СБУ

Проте СБУ спрацювала на випередження, що дозволило Силам оборони підготуватися до захисту. Інформаторці ж світить довічне.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі, коли місто відвідували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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