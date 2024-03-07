СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Одесі «в обхід» ППО. Про це написало Управління СБ України на Одещині.
«Одеситка Світлана Подосочна винюхувала для росіян локації комплексів ППО в місті, а також дані про військові судна в порту. Так окупанти планували нові ракетно-шахедні атаки на місто в обхід ППО», — зазначає Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
Інформатор ЗС РФ. Фото: СБУ
Проте СБУ спрацювала на випередження, що дозволило Силам оборони підготуватися до захисту. Інформаторці ж світить довічне.
Нагадаємо, окупаційна армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі, коли місто відвідували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.