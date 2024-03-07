В России сообщают о пожаре в высшем танковом командном училище

В российской Казани горит высшее командное танковое училище. Скриншот видео

В Казани (Россия) горит высшее танковое командное училище. Эпицентром огня стали казармы. Об этом сообщают российские каналы Baza и SHOT.

По данным Baza, на территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю.

«Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные», — пишет Baza.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT сообщает, что возгорание в высшем танковом командном училище в Казани, якобы, уже локализовано на площади в 120 кв. метров.

«Проведена эвакуация, пострадавших нет. Пожарные продолжают тушить казармы на Оренбургском тракте», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта дрон атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области. В результате «прилета» произошло возгорание. По информации губернатора области, после атаки беспилотника загорелся склад горюче-смазочных материалов.