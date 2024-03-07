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У Росії повідомляють про пожежу у вищому танковому командному училищі

07 березня 2024, 12:39

У Росії повідомляють про пожежу у вищому танковому командному училищі

У російській Казані горить вище командне танкове училище. Скріншот відео У російській Казані горить вище командне танкове училище. Скріншот відео

У Казані (Росія) горить найвище танкове командне училище. Епіцентром вогню стали казарми. Про це повідомляють російські канали Baza та SHOT.

За даними Baza, на території училища горять казарми, вогонь переходить на покрівлю.

«Пожежі присвоєно другий ранг займання. На місці працюють пожежники», — пише Baza.

У свою чергу, телеграм-канал SHOT повідомляє, що спалах у вищому танковому командному училищі в Казані, нібито, вже локалізовано на площі 120 кв. метрів.

«Проведено евакуацію, постраждалих немає. Пожежні продовжують гасити казарми на Оренбурзькому тракті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня дрон атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області. Внаслідок «прильоту» сталося загоряння. За інформацією губернатора області, після атаки безпілотника спалахнув склад пально-мастильних матеріалів.

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