Россияне 8 марта массированно атаковали Донетчину: четверо людей травмированы

Россияне атаковали Мирноград, Новородовку и Шахово. Фото: прокуратура

Оккупационные войска РФ сегодня, 8 марта, массированно обстреляли Мирноград, Шахово и Новогродовку Донецкой области. В результате атак четыре человека ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Как отмечается, населенные пункты российские оккупанты обстреляли, вероятно, с использованием ЗРК «С-300», КАБ-250 и РСЗО «Смерч».





В 2:20 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Мирнограда. Пострадала 64-летняя женщина, на момент удара она находилась в своем доме.





Меньше, чем через полчаса россияне атаковали село Шахово Покровского района. Российский снаряд попал в школу, где на тот момент находилась сторож – 48-летняя женщина. У нее диагностированы гематомы.

Тогда же оккупанты дважды ударили и по Новогродовке. С сотрясением головного мозга, осколочным ранением и минно-взрывными травмами в медицинское учреждение доставлена 38-летняя женщина и 77-летний мужчина.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что ночью 8 марта Новогродовка и Мирноградская громада попали под атаку со стороны оккупантов.