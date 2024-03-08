Росіяни 8 березня масовано атакували Донеччину: четверо людей травмовано

Росіяни атакували Мирноград, Новородівку та Шахове. Фото: прокуратура

Окупаційні війська РФ сьогодні, 8 березня, масово обстріляли Мирноград, Шахове та Новогродівку Донецької області. В результаті атак чотирьох людей поранено. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, населені пункти російські окупанти обстріляли, ймовірно, з використанням ЗРК «С-300», КАБ-250 та РСЗВ «Смерч».





О 2:20 окупанти здійснили масований ракетний обстріл по Мирнограду. Постраждала 64-річна жінка, на момент удару вона перебувала у своєму будинку.





Менше, ніж за півгодини росіяни атакували село Шахове Покровського району. Російський снаряд влучив в школу, де на той момент була сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.

Тоді ж окупанти двічі вдарили і по Новогродівці. Зі струсом головного мозку, осколковим пораненням та мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку та 77-річного чоловіка.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що вночі 8 березня Новогродівка та Мирноградська громада потрапили під атаку з боку окупантів.