В Донецкой области задержали группу ФСБ, которая искала «слабые места» в обороне Славянска

В Донецкой области задержали группу ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности обезвредила в Донецкой области группу ФСБ, искавших «слабые места» в обороне Славянска, сообщает пресс-центр СБУ.



«Задержаны двое злоумышленников, участвовавших в подготовке боевых операций России против Сил обороны в районе Славянска. Чтобы спланировать воздушные атаки на город, оккупанты надеялись получить от своих "помощников" ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ», — рассказали в СБУ.



Кроме того, они пытались получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе типа HIMARS.



Служба безопасности задержала российских осведомителей. Ими оказались двое местных жителей – работник коммунального предприятия и безработный.



В начале этого года они вышли на российскую спецслужбу через своего знакомого – боевика оккупационных группировок Южного военного округа России.



Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении, им грозит до 12 лет тюрьмы. Напомним, днем ранее СБУ задержала агентку РФ, готовившую ракетный удар по Одессе «в обход» ПВО.