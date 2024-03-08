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На Донеччині затримали групу ФСБ, яка шукала «слабкі місця» в обороні Слов'янська

08 березня 2024, 11:20

На Донеччині затримали групу ФСБ, яка шукала «слабкі місця» в обороні Слов'янська

На Донеччині затримали групу ФСБ. Фото: СБУ На Донеччині затримали групу ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки знешкодила на Донеччині групу ФСБ, яка шукала «слабкі місця» в обороні Слов'янська, повідомляє пресцентр СБУ.

«Затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій Росії проти Сил оборони в районі Слов'янська. Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівалися отримати від своїх "помічників" орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ», - розповіли у СБУ.

Крім того, вони намагалися отримати координати українських систем реактивної артилерії, зокрема типу HIMARS.

Служба безпеки затримала російських інформаторів. Ними виявилися двоє місцевих мешканців – працівник комунального підприємства та безробітний.

На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через знайомого – бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру, їм загрожує до 12 років тюрми. Нагадаємо, днем раніше СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Одесі «в обхід» ППО.

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