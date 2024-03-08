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Ранены люди, разрушены десятки домов: последствия российских обстрелов Донецкой области за сутки

08 марта 2024, 11:40

Ранены люди, разрушены десятки домов: последствия российских обстрелов Донецкой области за сутки

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупационные войска продолжали обстрел населенных пунктов Донецкой области в течение прошедших суток. О последствиях этих ударов по состоянию на утро 8 марта сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждены ферма и дом.

Покровский район. В Соколе Очеретинской громады поврежден дом. В Успеновке Кураховской громады повреждено 9 домов и 2 админздания. В Светлом Добропольской громады поврежден ангар и частные дома. В Мирнограде ранен человек, повреждены 12 многоэтажек, 2 админздания и 2 магазина. В Новогродовке ранен человек, повреждены 6 админпостроек, 2 двухэтажки и 31 частный дом. В Шахово ранен человек, повреждены 15 частных домов, 3 магазина и церковь.

Краматорский район. В Длинной Балке Ильиновской громады ранен человек, повреждены 17 домов. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 35 частных домов, 2 многоэтажки, админздание и 2 инфраструктурных объекта. Обстреляны окрестности Лиманской громады.

Бахмутский район. В Торецке ранены 3 человека, повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома, еще один — в Северске.

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