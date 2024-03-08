Поранено людей, зруйновано десятки будинків: наслідки російських обстрілів Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська продовжували обстріл населених пунктів Донецької області протягом минулої доби. Про наслідки цих ударів станом на ранок 8 березня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено ферму та будинок.

Покровський район. У Соколі Очеретинської громади пошкоджено будинок. В Успенівці Курахівської громади пошкоджено 9 будинків та 2 адмінбудівлі. У Світлому Добропільській громаді пошкоджено ангар та приватні будинки. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та 2 магазини. У Новогродівці поранено людину, пошкоджено 6 адмінбудівель, 2 двоповерхівки та 31 приватний будинок. У Шаховому поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків, 3 магазини та церкву.

Краматорський район. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 17 будинків. У Костянтинівці поранено 2 особи, пошкоджено 35 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю та 2 інфраструктурні об'єкти. Обстріляно околиці Лиманської громади.

Бахмутський район. У Торецьку поранено 3 особи, пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки, ще один — у Сіверську.