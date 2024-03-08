В результате удара по Херсонщине погибла женщина, ее брат получил ранения

Российские войска ударили по селу Ольговка Тягинской громады Херсонской области. Есть жертвы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



По его словам, предварительно, населенный пункт был атакован с беспилотника.



«В результате сброса взрывного предмета пострадали два человека. От полученных ран погибла 58-летняя женщина. Ее 49-летний брат получил ранения», — отметил глава региона.



Ранее мы писали, что во время ночной дроновой атаки 8 марта силами противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожены два БпЛА типа «Shahed».