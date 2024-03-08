Внаслідок удару по Херсонщині загинула жінка, її брат отримав поранення

Російські війська вдарили по селу Ольгівка Тягинської громади Херсонської області. Є жертви. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, попередньо населений пункт був атакований з безпілотника.



«Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих ран загинула 58-річна жінка. Її 49-річний брат отримав поранення», — зазначив голова регіону.



Раніше ми писали, що під час нічної дронової атаки 8 березня силами протиповітряної оборони на Херсонщині знищено два БПЛА типу «Shahed».