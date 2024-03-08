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Россияне нанесли авиаудар по Грековке Луганской области: детали

08 марта 2024, 16:35

Россияне нанесли авиаудар по Грековке Луганской области: детали

Оккупационные войска РФ ударили авиабомбами по Грековке Луганской области cегодня утром, 8 марта. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Оккупанты попали по Грековке четырьмя авиабомбами РБК-500. Это пятисоткилограммовая кассетная бомба, снаряженная 545 боеприпасами», — написал он.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. 

По словам Лысогора, полицейские доставили 82-летней жительнице села гуманитарную помощь несмотря на опасность.

Ранее мы писали, что российские захватчики продолжают активно атаковать населенные пункты Луганской области из авиации, за сутки совершено 178 обстрелов. Под огонь попали Белогоровка, Твердохлебово, Новоегоровка и Макеевка.

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