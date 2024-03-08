Росіяни завдали авіаудару по Греківці Луганської області: деталі

Окупаційні війська РФ вдарили авіабомбами по Греківці Луганської області сьогодні вранці, 8 березня. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Окупанти поцілили по Греківці чотирма авіабомбами РБК-500. Це – п'ятисоткілограмова касетна бомба, що споряджена 545 боєприпасами», — написав він.



Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



За словами Лисогора, поліцейські доправили 82-річній мешканці села гуманітарну допомогу, попри небезпеку.



Раніше ми писали, що російські загарбники продовжують активно атакувати населені пункти Луганської області з авіації, за добу здійснено 178 обстрілів. Під вогонь потрапили Білогорівка, Твердохлібово, Новоєгорівка та Макіївка.