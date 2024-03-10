Россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще десять ранены

Российские оккупанты за минувшие сутки, 9 марта, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также известно о 10 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 9 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Часовом Яру», — написал он.

Кроме того, по словам Филашкина, еще 10 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1879 человек, еще 4689 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что три человека пострадали в результате обстрела в Кировском районе оккупированного Донецка вечером 9 марта.