Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще десятьох поранено

Російські окупанти минулої доби, 9 березня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про 10 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 9 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Часовому Яру», — написав він.

Крім того, за словами Філашкіна, ще 10 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1879 осіб, ще 4689 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що троє людей постраждали внаслідок обстрілу в Кіровському районі окупованого Донецька увечері 9 березня.